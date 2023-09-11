Понедельник, 11 Сентября 2023 11:38

АрмИнфо.Армения будет сотрудничать с Чехией в военно- технической сфере. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 11 сентября обсуждает представленный правительством РА проект соответствующего межправительственного соглашения.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, документ подписан 9 апреля 2019 года в Ереване. Соглашением установлены направления сотрудничества, которые включают в себя производство продукции военного назначения, ее импорта и экспорта, лицензирования, обеспечения контроля за качеством, подготовки необходимых кадров, а также оказание содействия компаниям, занятым в военно-технической сфере. Полномочными органами, ответственными за выполнение положений документа, будут выступать оборонные ведомства двух стран.