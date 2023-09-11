Понедельник, 11 Сентября 2023 11:17

АрмИнфо. Азербайджан готовит новую провокацию и ведет к ней информационную подготовку, предупреждают в оборонном ведомстве Арцаха.

<Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что Армия обороны 11 сентября около 01:00 провела в Аскеранском районе фортификационные работы, которые якобы были приостановлены результате действий ВС Азербайджана, является дезинформацией.

Очевидно, что азербайджанская сторона не отказывается от плана проведения очередной крупной провокации и ведет к ней информационную подготовку>, - говорится в сообщении оборонного ведомства.