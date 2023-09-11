Понедельник, 11 Сентября 2023 11:17

АрмИнфо. Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Армии обороны совершили диверсионное вторжение и минирование, в результате чего 10 сентября около 13:30 в результате взрыва мины был ранен азербайджанский военнослужащий, является полностью вымышленным и ложным, заявляет МО Арцаха.

<Как мы уже отмечали, в последнее время Министерство обороны Азербайджана резко увеличило частоту публикации ложных сообщений, характер этих ложных сообщений также несколько изменился: если до сих пор азербайджанская сторона предъявляла Министерству обороны ложные обвинения в нарушении режима прекращения огня или перевозке оружия, то теперь она выдвигает ложные обвинения в проведении диверсионной деятельности или подготовке к такой деятельности.

Подобные заявления Минобороны Азербайджана не имеют ничего общего с реальностью. Таким образом, азербайджанская сторона активно готовит информацию для очередной провокации>, - говорится в сообщении оборонного ведомства.