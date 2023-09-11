Понедельник, 11 Сентября 2023 10:59

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Грузии выступило с заявлением в связи с президентскими выборами в Республике Арцах. <Министерство иностранных дел Грузии выражает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики и не признает так называемые президентские выборы в Карабахе, которые состоялись 9 сентября 2023 года>, - говорится в заявлении.

Напомним, что 9 сентября, в Арцахе состоялись президентские выборы. Новым главой республики стал Самвел Шахраманян.