Понедельник, 11 Сентября 2023 10:57

АрмИнфо.Соединенные Штаты Америки призывают немедленно и одновременно открыть Лачинский и Агдамский коридоры, заявили в Госдепе.

<Соединенные Штаты глубоко обеспокоены быстрым ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Мы отмечаем, что гуманитарные грузы расположены вблизи как Лачинского, так и Агдамского маршрутов, и мы повторяем наш призыв - немедленно и одновременно открыть оба коридора, чтобы обеспечить доставку крайне необходимых гуманитарных грузов мужчинам, женщинам и детям в Нагорном Карабахе. Мы также призываем лидеров воздерживаться от любых действий, которые повышают напряженность или отвлекают от этой цели. Применение силы для разрешения споров неприемлемо.

В свете роста напряженности в последнее время на Южном Кавказе Соединенные Штаты продолжат решительно поддерживать усилия Армении и Азербайджана по решению нерешенных вопросов путем прямого диалога с целью достижения достойного и длительного мира.

Мы вновь заявляем, что любое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно защищать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха. Мы также поощряем диалог между жителями Баку и Нагорного Карабаха.

Соединенные Штаты также подтверждают, что единственный путь вперед - это мир, диалог и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга>, - отмечается в документе, размещенном на Госдепа.