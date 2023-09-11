Понедельник, 11 Сентября 2023 10:55

АрмИнфо.Сегодня Республика Арцах стоит перед серьезнейшими политическими, военно­политическими, экономическими и гуманитарными вызовами.

Об этом 11 сентября с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

По его словам, 9 сентября парламент Арцаха, проявив решительность, практически единогласно, 22 голосами <за> проголосовал за избрание Самвела Шахраманяна президентом Республики. Между тем, как заметил оппозиционер, поздравительное обращение НС Армении к избранному президенту Арцаха даже нет в повестке заседания армянского парламента. <Армянский народ поздравил нового главу арцахского государства, некоторые страны в лице Украины и Турции осудили их проведение, и, как это не странно, но от официального Еревана до сих пор нет никакой реакции>, - отметил Манукян.

Отметим, что новоизбранного главу арцахского государства поздравили второй и президенты НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян, второй, третий и четвертый президенты Армении - Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Армен Саркиян, а также Католикос всех армян Гарегин II.