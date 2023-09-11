Понедельник, 11 Сентября 2023 10:53

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи опроверг очередной фейк, распространяемый в социальных сетях от имени диппредставительства.

Напомним, что в фейковой публикации, скрин которого посол приложил к сообщению, от имени диппредставительства Франции в РА опубликована карта РА, в которой не включена Сюникская область. В публикации говорится, что посольство Франции якобы просит своих граждан воздержаться от визитов в Сюникскую область. Кроме того, авторы фейка заявили, что <регион был ошибочно передан Армении Советской Россией в 1921 году>.

<Ничего нового. Наши рекомендации для туристов в последний раз обновлялись 18 июля 2023 г. И Сюникская область Армении включена в нашу карту Армении - как и должно быть>, - коротко написал Декотиньи.