Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:32

АрмИнфо. МИД Арцаха выступил с комментарием в связи со слушаниями, прошедшими в Комиссии Конгресса США относительно Арцаха.

<Приветствуем проведение чрезвычайных слушаний относительно продолжающейся незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США. Высоко ценим активные усилия сопредседателей Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса конгрессменов Смита и Макговерна, направленные на то, чтобы сосредоточить внимание международного сообщества на возникшей в Арцахе гуманитарной катастрофе.

Считаем важным, что в ходе слушаний выступавшие дали чёткую правовую и политическую оценку действиям Азербайджана, охарактеризовав их как геноцид, осуществляемый против народа Арцаха. В этом контексте выступавшие призвали власти США безотлагательно предпринять действенные шаги, направленные на предотвращение геноцида в Арцахе.

Ожидаем, что многочисленные осуждающие заявления США и других

международных акторов трансформируются в практические шаги, которые

принудят Азербайджан незамедлительно и безоговорочно прекратить

незаконную блокаду Лачинского коридора и восстановить режим его

функционирования в соответствии с положениями Заявления от 9 ноября 2020г. и решениями Международного суда ООН, имеющими обязательную силу.

Предотвращение геноцида - это как индивидуальная, так и коллективная ответственность всех членов международного сообщества, что подразумевает принятие чётких и практических мер. Убеждены, что предотвращение геноцида в Арцахе необходимо не только для устранения безнаказанности Азербайджана, но и для исключения повторения подобных преступлений против человечности в других уголках мира>, - говорится в комментарии Республики Арцах.

Напомним, что 6 сентября в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по вопросу бедственной ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В ходе слушаний два ключевых докладчика, Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, и Дэвид Филлипс, профессор Джорджтаунского университета и руководитель исследовательского проекта <Зверства в Арцахе> Колумбийского университета, подчеркнули, что режим Ильхама Алиева проводит политику геноцида в отношении карабахских армян. Слушания в комиссии по внешним отношениям Сената США по ситуации в Нагорном Карабахе запланированы на 14 сентября. Предполагается, что в ходе обсуждений выступят американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.