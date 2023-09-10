Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:31

АрмИнфо.По делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и иных веществ, в рамках которого 6 и 7 сентября в Сюнике были задержаны 7 человек, из-под стражи освобождены трое, в том числе пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.

Согласно Следкому РА, в результате неотложных следственных и доказательных действий, проведенных предварительным следствием, выявлен ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, действия каждого из них были индивидуализированы.

В частности, следствием получены фактические данные о том, что житель села Веришен общины Горис, 32-летний М.П. незаконно приобрел, хранил и вместе с группой лиц по предварительному сговору реализовал оружие и боеприпасы, которые были обнаружены при обыске. В частности, установлено, что М.П. при пока неизвестных обстоятельствах и времени приобрел в качестве огнестрельного оружия 2 автомата типа "АК", а также боевые патроны и гранату, которые незаконно перевозил и хранил в парке недалеко от места своего жительства.

О намерении продать оружие он сообщил своему родственнику А.М. и предложил ему продать один из автоматов. А.М. нашел покупателя - жителя Еревана М.Н. и рассказал об этом М.П. Последний, договорившись со своей матерью, поручил ей передать М.П. автомат и патроны. Мать

М.П., поместив в полиэтиленовый пакет вышеупомянутый автомат типа "АК", а также 190 патронов, 6 магазинов с еще 180 патронами - всего 370 патронов, гранату, в период с 19 по 21 августа 2023 года, хранила в своем доме, затем были передала А.М.

Последний 6 сентября перевез автомат и патроны в Горис и продал жителю Еревана М.Н., который поместил приобретенное оружие в багажник принадлежащего А.Геворкяну автомобиля , сразу после этого был задержан сотрудниками СНБ Армении.

В ходе следствия при обыске автомобиля , принадлежавшего Геворкяну, М.Н. указал на пакет в багажнике указанного автомобиля и заявил, что пакет в багажник положил А.М., у которого он просил достать винтовку. В представленном пакете находились одна винтовка в разобранном виде, 2 патронные коробки, снаряженные по 30 патронов, 190 пуль каждая, граната типа с детонатором, граната типа <М 75> и нож.

Задержанные А.М. и М.Н. рассказали следователям, что положили пакет с оружием в , не рассказав о содержимом А.Геворкяну. Выяснилось, что ранее задержанные М.Б. и Н.К. вместе с А.Геворкяном находились в данной машине.

В домах задержанных также были произведены обыски, во время которых в доме А.М. обнаружены 484 патрона калибра 5,45 мм, 290 патронов калибра 7,62 мм, 4 магазина к автомату, гранаты "F-1" и "G-1", детонаторы, штык-ножи, газовый пистолет, оптический прибор, компас, ножи, каска, бронежилет, военная форма. A при обыске в квартире М.Н. в Ереване найдены пистолет, похожие на взрывное устройство предметы, 3 пакета с патронами.

В Горисском следственном отделе Следственного управления Сюникской области Следственного комитета РА были возбуждены новые уголовные дела, которые были объединены к ранее возбужденными в СНБ производствами.

На основании полученных достаточных фактов орган, ведущий производство, внес ходатайство надзирающему прокурору о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении четырех лиц, двоим из них предъявлено обвинение по части 2 статьи 335 УК РА, одному - частями 1 и 2 статьи 335 УК РА, другому - по ст. 335, часть 1 УК РА. В суд подано ходатайство о применении к ним меры пресечения в виде ареста.

Задержанные А.Г., М.Б. и Н.К. по решению органа, осуществляющего производство, были освобождены из-под стражи.

Предварительное следствие продолжается. Принимаются срочные меры по выяснению всех обстоятельств происшествия, в том числе источника и цели приобретения оружия.