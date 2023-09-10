Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:30

АрмИнфо.Сборная Армении по футболу сыграла вничью в пятом туре отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Встреча группы D, прошедшая в Эскишехире, завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола на 49-й минуте стал армянский полузащитник Артак Дашян, у хозяев мяч забил Бертуг Йылдырым (на 88-й минуте).

В другом матче пятого тура группы D Хорватия разгромила на своем поле Латвию (5:0) и с 7 очками вышла на второе место в группе.

Таким образом сборная Турции (10 очков) лидирует в группе D. Далее идут команды Хорватии (7), Армении (7), Уэльса (4) и Латвии (0). 11 сентября Армения и Хорватия сыграют между собой в Ереване.

Это был второй матч Армения-Турция в рамках квалификации ЧЕ-2024. Первая встреча состоялась 25 марта в Ереване и закончилась со счётом 1:2 в пользу гостей.