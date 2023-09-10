Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:29

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении в рамках полномочий по возбуждению иска в защиту государственных интересов 18 ноября 2022 года подала иск в Административный суд с целью вернуть Республике Армения здание по адресу Абовяна 3 (известное общественности как здание <АОКС>), которое входит в состав Государственного список недвижимых памятников истории и культуры Армении.

Основанием для предъявления иска, как сообщает Генпрокуратура РА, послужил тот факт, что согласно постановлению Совмина Армянской ССР от 24 ноября 1955 года о передаче на баланс Комитета культурных связей с зарубежными странами - <АОКС>-а передано имущество, в том числе здание по адресу Абовяна, 3.

Позже, 30 июля 1992 года, было создано <Армянское общество культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами>, которое без законных оснований выступало правопреемником Комитета по культурным связям с зарубежными странами. В 2001 году, представив указанное постановление, принятое за 37 лет до его создания, получило свидетельство о регистрации права собственности на здание <АОКС>.

Учитывая вышеизложенное, Генеральная прокуратура в иске, поданном в Административный суд, потребовала признать недействительными государственные регистрации прав, произведенные Комитетом кадастра 3 июля 2001 года на имя Армянского общества культурных связей и сотрудничества с зарубежными странами и 25 ноября 2011 года на имя ООО <АОКС>.

8 сентября 2023 года между Генеральной прокуратурой РА и собственниками здания <АОКС> было подписано соглашение о примирении. В тот же день соглашение было передано в Административный суд.

После утверждения судом мирового соглашения право собственности на здание площадью 526,9 кв.м и земельный участок площадью 0,0467 га по улице Абовяна, 3 перейдут в собственность Республики Армения.

В Генпрокуратуре напомнили, что в Главном следственном управлении СНБ продолжается предварительное расследование уголовного дела о незаконной приватизации недвижимого памятника истории и культуры, являющегося собственностью Республики Армения.

Ранее сообщалось, что член правления общественной организации АОКС (ОО "Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") Гор Давтян, председатель организации, директор ООО "АОКС", бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, экс-министр культуры Армении Асмик Погосян по предварительному сговору, с целью сокрытия и искажения источника и принадлежности имущества по адресу Абовяна 3 (в центре Еревана), реализовали формальную сделку по отчуждению. В результате фиктивного отчуждения 100% акций ЗАО АОКС были проданы за 550 тысяч долларов США компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя невестки Погосян - Франчески Кутрупин. Последняя, в свою очередь, продала 50% акций другу Армена Смбатяна - Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна - Аделе Степанян. Невестке бывшего министра культуры Армении Асмик Погосян - Франческе Кутруп предъявлено обвинение в отмывании денег и она объявлена в розыск. Сама экс-министр культуры Асмик Погосян (с 2006 по 2016 г.) находится в розыске и заочно арестована.