Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:28

АрмИнфо. Ряд зарубежных телеграм-каналов с многочисленными подписчиками, ссылаясь на Министерство обороны РА, распространяют ложную информацию и представляют ее как сообщение Министерства обороны Армении, сообщает оборонное ведомство РА.

Минобороны еще раз призывает медиапартнеров (в том числе зарубежных СМИ) следить за официальным сайтом Минобороны и официальными страницами ведомства в социальных сетях.