Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:27

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, собеседники обсудили углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора, скопления азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе. Пашинян вновь подтвердил свою приверженность подходам решения всех вопросов исключительно дипломатическим путем и в конструктивной атмосфере, на основе договоренностей, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе. Канцлер Шольц отметил, что готов поддержать усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что готов провести срочные переговоры с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности. -