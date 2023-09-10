Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:26

АрмИнфо.Утверждения о подготовке Кремлем госпереворота в Армении, опубликованные в приближенных к Еревану Telegram-каналах, - бред сивой кобылы, их даже комментировать не надо, заявил NEWS.ru глава международного комитета СФ Григорий Карасин. По его словам, прежде чем делать такие заявления и выдвигать подобные обвинения, необходимо привести реальные факты, которые подтвердят информацию.

<Придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир - удел неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. Это нужно тем, кто пытается взлохматить ситуацию и достичь своих целей>, - заявил Карасин.

Ранее в Telegram-канале <Баграмян 26> было опубликовано сообщение о том, что Россия якобы хочет задействовать силы ЧВК <Вагнер> для госпереворота в Армении. Авторы считают, что в Москве <санкционировали сценарий госпереворота>, <последней каплей для этого стала информация о готовящихся армяно-американских учениях>. Однако тому не было приведено доказательств.