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 Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:24
Наира Бадалян

Пашинян с президентом ИРИ обсудил рост напряженности на армяно-азербайджанской госгранице

Пашинян с президентом ИРИ обсудил рост напряженности на армяно-азербайджанской госгранице

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Эбрагимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба премьера, обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в регионе. В частности, было затронуто углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха. Собеседники коснулись тенденций роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Пашинян еще раз подчеркнул приверженность соглашениям от 6 октября 2022 года и от 14 мая 2023 года в Праге и Брюсселе, а также подход к решению всех вопросов исключительно дипломатическими методами и в конструктивной атмосфере.

 

Премьер-министр РА выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности.

Обсуждались также вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня Армения-Иран

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