Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:24

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Эбрагимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба премьера, обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в регионе. В частности, было затронуто углубление гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скопление азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха. Собеседники коснулись тенденций роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Пашинян еще раз подчеркнул приверженность соглашениям от 6 октября 2022 года и от 14 мая 2023 года в Праге и Брюсселе, а также подход к решению всех вопросов исключительно дипломатическими методами и в конструктивной атмосфере.

Премьер-министр РА выразил готовность провести срочные переговоры с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности.

Обсуждались также вопросы, связанные с двусторонней повесткой дня Армения-Иран