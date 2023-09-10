Воскресенье, 10 Сентября 2023 00:20

АрмИнфо.Национальное Собрание Арцаха на внеочередном заседании 9 сентября избрало Самвела Шахраманяна президентом республики.

Сегодня в 11:00 началась внеочередная сессия Национального Собрания Республики Арцах по вопросу выборов президента Республики Арцах. В тайном голосовании приняли участие 23 депутата, из них 22 проголосовали за, а один - против.

Самвел Шахраманян был единственным кандидатом и был выдвинут фракциями <Свободная Родина - ОГА>, <Справедливость>, АРФ <Дашнакцутюн> и <Демократическая партия Арцаха>. Заявление фракции <Единая Родина> о выдвижении Самвела Бабаяна кандидатом в президенты республики и представленные документы возвращены в связи с тем, что последний не представил справку о постоянном проживании на территории Республики Арцах в течение последних десяти лет.

Биография: Самвел Шахраманян родился в 1978 году в Степанакерте.

Образование: В 1995г. поступил на факультет международной экономики университета им. Григора Зограпа, г. Ереван. В 1998г. перевелся на

отделение "Экономики" Арцахского государственного университета и окончил в 1999г.

Трудовая деятельность: 1999г.-2008г. - работал в Службе национальной безопасности при Правительстве НКР. 2008г.-2010г. – начальник оперативно-розыскного управления Государственной налоговой службы при Правительстве НКР. 2010г.-2013г. - Главный принудительный исполнитель Министерства юстиции НКР. 2013г. - 2014г. - начальник Степанакертского городского управления, затем начальник управления уголовного розыска Полиции при правительстве НКР. 2014-2018 гг. - начальник управления Службы национальной безопасности Республики Арцах. 6 июня 2018г. Указом президента Республики Арцах назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах. 6 июля 2018г. Указом президента Республики Арцах назначен председателем Комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших Республики Арцах. 29 мая 2020 года Указом президента РА назначен министром военно-патриотического воспитания, молодежи, спорта и туризма. 29 мая 2020 г. Указом президента АР присуждено воинское звание генерал-майора. 18 января 2021 года Указом президента Республики Арцах назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Арцах. 17 мая 2022 года Указом президента Республики Арцах назначен главным советником Президента Республики Арцах. 10 января 2023 года Указом президента Республики Арцах назначен заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Арцах. 16 января 2023 года Указом президента Республики Арцах назначен секретарем Совета Безопасности Республики Арцах. 31 августа 2023 года указом президента Республики Арцах он был назначен государственным министром Арцаха.

Беспартийный. Женат, имеет троих детей.