Пятница, 8 Сентября 2023 23:59

АрмИнфо.Слушания в комиссии по внешним отношениям Сената США по ситуации в Нагорном Карабахе запланированы на 14 сентября. Информация об этом размещена на сайте комиссии, информирует радио <Азатутьюн> (Свобода).

Предполагается, что в ходе обсуждений выступят американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

6 сентября в Комиссии по правам человека Тома Лантоса Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по вопросу бедственной ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся в результате закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В ходе слушаний два ключевых докладчика, Луис Морено Окампо, бывший прокурор Международного уголовного суда, и Дэвид Филлипс, профессор Джорджтаунского университета и руководитель исследовательского проекта <Зверства в Арцахе> Колумбийского университета, подчеркнули, что режим Ильхама Алиева проводит политику геноцида в отношении карабахских армян.

Между тем, США вновь призвали Азербайджан и Армению работать вместе, чтобы разблокировать все коммуникации для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Йюри Ким. Накануне посол по отдельности беседовала с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

В ходе бесед была выражена серьезная <обеспокоенность Вашингтона в связи с гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе>. <Открытие маршрутов и прямые переговоры являются ключом к решению нерешенных вопросов. Мы призываем все стороны работать вместе сейчас, чтобы немедленно и одновременно открыть Лачин и другие маршруты для доставки крайне необходимых гуманитарных грузов в Нагорный Карабах.>,

- написала посол в своем X.