Пятница, 8 Сентября 2023 22:41

АрмИнфо.Усиление международного давления на Азербайджан растет. Хотя в настоящее время это всего лишь давление, в какой-то момент оно может перерасти в действия. Об этом написал на своей страничке в Х экс-премьер Республики Арцах известный предприниматель Рубен Варданян. <Вместо того, чтобы стать конструктивным переговорщиком и стремиться к подлинному миру, руководство Азербайджана решило разместить войска и технику вблизи границ Нагорного Карабаха и Армении.

Применение силы и угроза силой всегда были неотъемлемой частью политики Алиева. Однако сила никогда не сможет обеспечить решение. Выбор в пользу новой агрессии, которая приводит к новым человеческим трагедиям как для армянского, так и для азербайджанского народов, служит только одной цели: укреплению авторитарного режима Алиева.

Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьи. Теперь азербайджанскому обществу необходимо задать себе вопрос: почему они должны бороться и умирать ради продления диктатуры Алиева?>, - отметил Варданян.