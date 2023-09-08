Пятница, 8 Сентября 2023 18:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нуабарашенском шоссе;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Агарак, Ахдзк, Мастара, Цахкасар, Зовасар, Гарнаовит;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Гегакерт, Цахкунк, Овтамеч, Циацан, Шаумян, Дохс, Айгешат, Мргастан, Дашт;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично улица Араратяна в городе Веди;

10։30-15։00 частично село Айгезард;

11։00-16։00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

13։00-16։00 села Аревабуйр, Джраовит; частично села Нор Кюрин и Мармарашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично села Таратумб, Артаван;

10։00-13։00 частично село Кечут;

в Котайкской области:

10։00-15։00 община Бжни, садоводческая компания “Бжни”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим-Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Гарни, села Ацаван, Гегадир, Вохчаберд; кварталы “Терян”, “Дурян”, община Солак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ариндже;

13։30-14։30 общины Аргел, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Сапфир”, “Аргел”, “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим-Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:20-10:20 частично село Нор Астхабер.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 частные дома 21-40 на 2-ой улице Канакера;

в Арагацотнской области:

13:00-13:40 частично город Талин;

14:00-14:40 села Ддмашен, Аревут, Даштадем;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично село Шаумян; село Араташен;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично кварталы 1, 2, 3, “Нор” города Масис;

10։00-13։00 частично села Арарат, Нор Кянк, Зангакатун;

10։30-12։30 частично село Кахцрашен;

11։00-12։00 села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян; частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат;

12։00-14։00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, А. Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С. Акобяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна, Масис, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 частично улица Антараин в городе Джермук; село Гндеваз; частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар” в городе Джермук;

10։30-12։30 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

11:00-15։00 село Акунк полностью и частично село Катнахбюр;

11:00-16:30 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10։00-12:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-13:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-12։00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”, частично улица Горького в городе Дилижан;

11։00-14։00 улицы Оганян, Тухикяна, Блбулян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Бавра, Сарагюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:00 частично переулок Аревшат в городе Горис;

11:00-13:00 точка питания “С. Хачатрян”, Зангер в городе Горис;

14:00-16:30 улицы Айгестан, Христофора, Капанское шоссе, частично квартал “Сал Кар” в городе Горис.