Пятница, 8 Сентября 2023 17:07

АрмИнфо.За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США, что привело к неспособности обеспечить около 57 процентов прогнозируемого годового показателя ВВП (903 миллиона долларов). Об этом говорится в сообщении информационного штаба Республики Арцах.

Согласно источнику, в ходе блокады Азербайджан полностью или частично прерывал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на 204 дня, а подача электроэнергии была полностью прекращена на 242 дня. Это привело к ежедневным веерным отключениям и дополнительным аварийным отключениям, а также к закрытию или сокращению работы многих объектов. С момента блокады 1710 субъектов хозяйствования (40% от общего числа) приостановили свою деятельность в связи с невозможностью работать в условиях блокады, а остальные либо фактически приостановили свою деятельность, либо работают в весьма ограниченном объеме. Из-за блокады и разрушения жизненно важной инфраструктуры с начала блокады, по оценкам, 17 000 человек, или более 90% работников частного сектора потеряли свою фактическую работу и источник дохода. Остановлены работы по строительству 32,6 километра дорог, десятков километров водопроводов, ирригационных систем на тысячах гектарах земли, 3717 квартир, более 40 объектов социальной и производственной инфраструктуры.

В сообщении также отмечается, что из-за приостановки плановых операций около 1925 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем хирургическим путем. За последние 3 дня этот показатель увеличился примерно на 15 случаев. До сегодняшнего дня 784 пациента были перевезены из Арцаха в Армению при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста, а еще 70 были перевезены для прохождения соответствующего лечения в сопровождении российских миротворцев. Из-за дополнительных препятствий со стороны Азербайджана в отношении деятельности МККК, перевозки были приостановлены почти на месяц в мае, снова приостановлены 15 июня, после чего они продолжаются с некоторыми перерывами. Перевозка же людей российскими миротворцами была приостановлена 15 июня и возобновилась только 21 августа, но только в одном направлении - из Арцаха в Армению. Правда, этот процесс был приостановлен 28 августа после похищения азербайджанскими вооруженными силами трех студентов из Арцаха.

В результате блокады более 6000 человек не смогли вернуться в свои дома, в том числе около 800 детей, часть из которых уже вернулась домой при поддержке Красного Креста и российских миротворцев. Ни один гражданин не передвигался свободно по трассе Степанакерт-Горис по Лачинскому (Кашатагскому) коридору, а количество двустороннего передвижения людей сократилось в 221 раз. Кроме того, за последние 3 дня зарегистрирован 21 случай выезда и въезда граждан с использованием транспортных средств МККК.

Ни одна машина граждан Арцаха не проехала по перекрытой дороге, а общее движение автомобилей оказалось почти в 84 раза меньше, чем должно было быть без блокады (вместо 249 320 за 271 день въехало и выехало 2981 автомобиль, и это только через Красный Крест и РФ миротворцами). Это означает, что за последние 3 дня было зафиксировано 6 въездов и выездов автомобилей МККК.

Только Красным Крестом и российскими миротворцами было ввезено примерно в 19 раз меньше жизненно важных товаров, чем было бы без блокады (5715 тонн вместо примерно 108400 тонн за 271 день, из них 0 тонн за последние 3 дня.