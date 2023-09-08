Пятница, 8 Сентября 2023 16:45

АрмИнфо.Если у Вас малый или мобильный бизнес, приложение SoftPOS от IDBank — это то, что Вам нужно.

SoftPOS — мобильная версия стандартного POS-терминала, превращающая любой Android-смартфон в платежный терминал. Для этого лишь необходимо, чтобы Ваш смартфон имел возможность чтения NFC.

Этот способ оплаты особенно подходит для мобильных предприятий, компаний доставки и общественного питания (кафе, рестораны и т. д.), которые могут воспользоваться следующими преимуществами:

Платежи через приложение производятся легко и быстро: Вам просто нужно поднести карту бесконтактной оплаты к смартфону с приложением SoftPOS.

Для приема оплаты вместо POS-терминала Вам достаточно иметь смартфон.

Ваш терминал всегда с Вами, и Вы можете получать платежи в любое время и из любого места, как Вам удобно.

С помощью приложения SoftPOS можно принимать безналичные и бесконтактные платежи всеми кредитными и дебетовыми картами, а также способами оплаты Apple Pay и Google Pay.

Для активации терминала SoftPOS Вам достаточно заполнить данные контактного лица, перейдя по ссылке или посетив любое отделение Банка. Банк рассмотрит заявку и сообщит Вам об исполнении.