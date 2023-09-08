Пятница, 8 Сентября 2023 16:16

АрмИнфо. Завтра, 9 сентября, согласно Конституции Республики Арцах, Национальное собрание изберет Президента республики. Мы идем на этот шаг в создавшейся необычной ситуации, чтобы оперативно реагировать на увеличивающиеся с каждым днем вызовы, эффективно организовать внутреннюю жизнь страны и достойно противостоять внешним вызовам. Об этом говорится в послании исполняющего обязанности президента Республики Арцах Давида Ишханяна народу Арцаха.

<Принимая во внимание некоторые опасные тенденции в общественных настроениях в последние дни, в этот ответственный момент, я по праву, закрепленным за мной, призываю всех к трезвости и прошу не поддаваться на провокации, ведущие к расколу народа, на узкие групповые интересы и оставить в стороне личные предпочтения во имя общего блага. Никто не имеет права вовлекать наше общество, его отдельные группы в авантюру в этот судьбоносный для нас период. Хочу особо подчеркнуть и заверить вас, что все действия, подрывающие внутреннюю стабильность, будут пресекаться силой закона.

У нас есть все возможности не позволить Азербайджану демонтировать государственные институты Республики Арцах, и мы не должны своими действиями способствовать реализации его преступных целей.

Мы привержены защите и укреплению основ государственности, заложенных в течение трех десятилетий. Это желание и воля нашего народа, и мы обязаны руководствоваться ими>, - говорится в послании и.о. Президента Арцаха.

Как сообщает пресс-служба парламента Арцаха, руководствуясь частью 1 статьи 168.1 Конституции, частью 2 и 3 статьи 149.1 закона <Регламент Национального Собрания>, фракции НС - <Свободная Родина - ОГА>, <Справедливость>, <Армянская революционная федерация <Дашнакцутюн>, и <Демократическая партия Арцаха> - выдвинули на эту должность кандидатуру действующего госминистра Самвела Шахраманяна, фракция <Единая Родина> выдвинула кандидатуру бывшего секретаря Совета безопасности Арцаха Самвела Бабаяна. Заявление фракции <Единая Родина> о выдвижении Самвела Бабаяна кандидатом в президенты республики и представленные документы возвращены в связи с тем, что последний не представил справку о постоянном проживании на территории Республики Арцах в течение последних десяти лет.

Выборы президента начнутся 9 сентября, в 11:00 на специальном заседании парламента.

Прежний лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подал в парламент прошение об отставке 1 сентября