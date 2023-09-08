Arminfo.info



 Пятница, 8 Сентября 2023 16:15
Наира Бадалян

Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана

Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана

АрмИнфо.Министерство обороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана о якобы обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций на границе.

<Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 8 сентября в период с 13:35 до 13:45 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении Минобороны РА

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МИД РФ выступил с сообщением для СМИ МИД РФ выступил с сообщением для СМИ "О ситуации вокруг Армении"
Рубен Варданян: Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьиРубен Варданян: Война никому не выгодна, кроме Алиева и его семьи
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
За время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов СШАЗа время блокады экономика Республики Арцах понесла убытки в размере около 515 миллионов долларов США
Ваш бизнес - наши решения: приложение SoftPOS от IDBank — Ваш инструмент продажВаш бизнес - наши решения: приложение SoftPOS от IDBank — Ваш инструмент продаж
Завтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвостиЗавтра в Арцахе выберут нового президента: И.о. главы государства призвал арцахцев к трезвости
Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства АзербайджанаМинобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана
Глава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисеГлава фракции НС Арцаха: к сожалению, ничего не говорится о роли властей Армении в арцахском кризисе
Юрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецыЮрий Костин: Людям, народам конфликты не нужны, в них выигрывают лишь маргиналы и подлецы
Оппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС АрменииОппозиционный депутат потребовала отвода судьи, ведущего разбирательство по иску спикера НС Армении
Азербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - ТатоянАзербайджан скапливает на границах с Арменией и Арцахом вооруженные подразделения специального назначения - Татоян
EAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному КарабахуEAFJD осуждает заявление Раввинского центра Европы по Нагорному Карабаху
Глава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионеГлава МИД РА: Азербайджан своими агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению мира в регионе
Глава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении БакуГлава МИД РА заявил и.о. заместителя госсекретаря США о деструктивном поведении Баку
Вице-спикер НС: Пожелаем победы нашей командеВице-спикер НС: Пожелаем победы нашей команде
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКООбсуждены вопросы расширения сотрудничества между Tуркменистаном и ЮНЕСКО
Пушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентябряПушкинский тоннель будет закрыт с 11 по 15 сентября
Армения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКОАрмения и Россия переживают непростые времена - директор ГНКО
По делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК АрменииПо делу блогера Бадаляна и обозревателя Геворкяна изъяты автоматы, боевые патроны, гранаты и даже кусты конопли - СК Армении
Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>Посольство РФ в РА обеспокоено задержанием пророссийского блогера и обозревателя агентства <Спутник Армения>
МИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - АрменииМИД РФ: руководство России проявляет искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении
Посол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменилисьПосол Франции: наши рекомендации для туристов в Армению не изменились
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
МИД Армении отреагировал на заявление официального БакуМИД Армении отреагировал на заявление официального Баку
Визит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО КипраВизит Папикяна отменен из-за обострения ситуации в Армении: глава МО Кипра
Гражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границыГражданская миссия ЕС в Армении перешла на усиленное патрулирование армяно- азербайджанской границы
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных ШтатовАрмения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
Освобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из АрцахаОсвобождены трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха
Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на АзербайджанДепутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
МИД РА: Вопроса о выходе Армении из  ОДКБ нет в повестке  ЕреванаМИД РА: Вопроса о выходе Армении из  ОДКБ нет в повестке  Еревана
Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник ТеванянОпрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с АрмениейПосол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
Министр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границеМинистр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Председатель Следственного комитета РА и министр внутренних дел Грузии обсудили возможности развития отношений между двумя структурамиПредседатель Следственного комитета РА и министр внутренних дел Грузии обсудили возможности развития отношений между двумя структурами
Глава МИД РА представил в ОАЭ видение армянской стороны по установлению прочного мира в регионеГлава МИД РА представил в ОАЭ видение армянской стороны по установлению прочного мира в регионе
Кремль: Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между нимиКремль: Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между ними
Армения устанавливает безвизовый режим для граждан ПанамыАрмения устанавливает безвизовый режим для граждан Панамы
В России воспринимают предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченностиВ России воспринимают предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченности
К очередным сборам в Армении будут будут привлечены более 2000 резервистовК очередным сборам в Армении будут будут привлечены более 2000 резервистов
Министр обороны РА представил кипрскому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границеМинистр обороны РА представил кипрскому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Совбез ООН должен предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе -  ПашинянСовбез ООН должен предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе -  Пашинян
Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороныАрмия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
Только заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна АкопянТолько заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна Акопян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений  ВС АрменииВражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений  ВС Армении
В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человекаВ Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуацияВ Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
Глава МИД Азербайджана: у Баку есть Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии АзербайджанаАрмен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявлениеЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕАзербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащихВ армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источникПрезидент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен ВарданянЖители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных ученийКремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуацииМО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлогеЗять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
Читать больше



Эксперты
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Читать больше
Комментируемые
СК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот ГеворкянСК: в Сюникской области задержаны семеро граждан, в том числе блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян
Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в АрцахеБывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
Может, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид АнанянМожет, пришло время для общенациональной мобилизации? -  Давид Ананян
Д. Песков: из  Армении Россия уходить не можетД. Песков: из  Армении Россия уходить не может
Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - экспертРиск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
ЦИК Армении принял пять коробок с подписями гражданЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случаеГенерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшинЖители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин ЗатулинПравозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понгКандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа АрцахаПрезидент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление АлиеваБезнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного КарабахаГосдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
В Ереване состоялся форум Союза армян УкраиныВ Ереване состоялся форум Союза армян Украины