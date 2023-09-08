Пятница, 8 Сентября 2023 16:15

АрмИнфо.Министерство обороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана о якобы обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций на границе.

<Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 8 сентября в период с 13:35 до 13:45 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении Минобороны РА