Пятница, 8 Сентября 2023 15:14

АрмИнфо. В столице Армении прошел брифинг, посвященный Посланию Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана». В мероприятии, организованном для представителей дипломатического корпуса, политических, деловых, экспертных кругов и СМИ, приняли участие в том числе заместитель главы представительства ПРООН в Армении, руководство и эксперты аналитических центров и институтов «Альтернатива», «Интеграция и развитие», «Центр политических и экономических стратегических исследований», «Аналитический центр по глобализации и сотрудничеству» и другие.

В ходе брифинга Посол Болат Иманбаев довел до участников основное содержание Послания, а также задач, поставленных перед Правительством страны. Со своей стороны, участники встречи отметили масштабность и системный подход Главы государства в реализации нового экономического курса.

Комментируя Послание, председатель исследовательско-аналитической организации «Интеграция и развитие» Арам Сафарян подчеркнул, что «акцент на краткосрочности поставленных в Послании задач демонстрирует глубокое понимание властей состояния экономики страны, что, несомненно, положительно повлияет на реализацию намеченных планов. Амбициозная цель по увеличению объема национальной экономики к 2029 году в два раза является серьёзным сигналом для развития всего евразийского пространства».

«Казахстан демонстрирует стабильность внутриполитической ситуации и дальнейший рост экономики. Инициативы Президента Казахстана по форсированному развитию экономики, акцент на улучшение социального благополучия граждан является последовательным шагом в построении «Справедливого Казахстана» - отметил директор Института Кавказа Александр Искандарян.

Экс-депутат, известный политический обозреватель общественного телеканала «Кентрон ТВ» Арман Абовян обратил внимание участников на решение Главы государства о проведении референдума по строительству в Казахстане атомной электростанции: «в Послании Президента Казахстана прослеживается четкий месседж, что решения по важным стратегическим вопросам, касающимся будущего страны, должны приниматься народом, посредством референдума, что является актуальным и для Армении».

В завершении мероприятия участники единогласно пришли к мнению, что «инициативы Президента Казахстана по праву являются двигателем дальнейшего развития экономики страны и благополучия общества и соответствуют современным глобальным тенденциям».

Отметим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с запланированным Посланием народу 1 сентября 2023 года на совместном заседании палат парламента. Вместе с должностными лицами приняли участие представители гражданского общества.

Представляем ключевые тезисы из послания Президента:

За последние несколько лет было реализовано несколько инициатив, в том числе:

- С 2020 года зарплаты учителей выросли вдвое.

- Заработная плата врачей также значительно выросла.

- Граждане могут использовать часть своих пенсионных накоплений.

- В рамках проекта «Комфортная школа» будет построено около 400 школ.

- В сельской местности строится более 300 объектов здравоохранения.

- Началась реализация проекта «Национальный фонд помощи детям».

- Восемь миллионов гектаров неиспользуемой или незаконно выделенной земли возвращены в государственную собственность.

Помимо вышеперечисленных инициатив, были реализованы следующие политические реформы:

- Оптимальный баланс между ветвями власти.

- Казахстан перешел к модели президентской республики с сильным парламентом. Укрепилась формула «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».

- Предприняты шаги в области защиты прав человека. • Ведется большая работа по обеспечению верховенства закона и справедливости.

- Расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений.

- Политическая культура общества вышла на качественно новый уровень.

Новый экономический курс Казахстана Президент Токаев обозначил ключевые аспекты нового экономического курса:

- Определяющими принципами нового экономического курса страны будут справедливость, инклюзивность и прагматизм.

- Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

- В рамках новой экономической политики страна отойдет от практики постановки долгосрочных «эфемерных» целей. Большинство задач, поставленных в этом Послании, должны быть реализованы в течение трех лет; для более сложных задач будут определены другие конкретные сроки. Ключевые экономические задачи правительства

- Важнейшей задачей является формирование прочной промышленной базы страны и обеспечение экономической самодостаточности.

- Основной упор должен быть сделан на ускоренное развитие производственного сектора.

- Задача диверсификации экономики становится все более актуальной.

- Необходимо сосредоточиться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, химия нефти, газа и угля, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений.

- В целом требуется конкретный список, состоящий как минимум из 15 крупных проектов.

- Необходимо упростить и сократить процесс государственных закупок, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, осуществить полную автоматизацию процедур.

- Задача правительства – увеличить площадь геолого-геофизических исследований с нынешних 1,5 млн до как минимум 2,2 млн квадратных километров к 2026 году.

Макроэкономический рост и банковский сектор

- Основная цель запланированных реформ – стабильный экономический рост на уровне 6-7 процентов с целью удвоения объема национальной экономики до 450 миллиардов долларов к 2029 году.

- Необходимо наладить координацию финансовой, фискальной и монетарной политики. Основной проблемой, ограничивающей экономический рост, является недостаток инвестиций.

- Необходимо решить проблему недостаточного корпоративного кредитования.

- Требуется принять меры по вовлечению в экономический оборот замороженных активов банков на общую сумму 2,3 трлн тенге (около 5 млрд долларов США).

- Для повышения конкуренции в страну необходимо привлечь три надежных иностранных банка.

- Основная задача – обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше. МСП и приватизация

- Правительству следует внести изменения в законодательство, чтобы стимулировать консолидацию малого бизнеса.

- Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством должно принять меры по демонополизации ключевых рынков.

- Процессы приватизации и публичного IPO должны быть значительно ускорены.

- Приватизация всех непрофильных активов должна начаться в 2024 году и провести публичное IPO компаний Фонда «Самрук-Казына».

- В следующем году должно быть проведено публичное IPO «Эйр Астана», QazaqGaz должен быть готов к выходу на рынок, а государственные активы в крупных компаниях должны быть проданы. Налогообложение и минимальная заработная плата

- Объем налоговых льгот должен быть проанализирован и уменьшен как минимум на 20%.

С полнвм текстом Послания можно ознакомиться по ссылке