Пятница, 8 Сентября 2023 13:50

АрмИнфо. 7 сентября президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна, находящегося с официальным визитом в Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением политического диалога между двумя дружественными странами, подчеркнув в этом контексте важность взаимных визитов на высоком уровне и эффективное взаимодействие на международных площадках.

Президент ОАЭ и министр иностранных дел Республики Армения обменялись мнениями о возможностях развития взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, идеями по реализации совместных проектов по новым перспективным направлениям. Стороны выразили удовлетворение активизацией торгово-экономических отношений между двумя странами, подчеркнув необходимость более эффективного использования значительного потенциала между Арменией и ОАЭ.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что для компаний из ОАЭ в Армении создана благоприятная бизнес-среда.

Последние региональные события также были в числе ключевых вопросов повестки дня встречи. Касаясь нынешней ситуации с безопасностью на

Южном Кавказе, министр отметил, что Азербайджан своими фанатичными стремлениями и агрессивными действиями препятствует усилиям по установлению прочного мира в регионе.

Арарат Мирзоян представил президенту ОАЭ сложные гуманитарные проблемы, с которыми столкнулись 120 000 жителей Нагорного Карабаха и особенно уязвимые группы в результате 9-месячной блокады Нагорного Карабаха, подчеркнув, что, несмотря на два решения Международного Суда и обращения многих международных партнеров, Азербайджан продолжает держать закрытым Лачинский коридор.