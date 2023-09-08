Пятница, 8 Сентября 2023 13:49

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в телефонной беседе с и.о. заместителя государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким подтвердил необходимость устранения незаконной блокады Лачинского коридора Азербайджаном согласно заявлению от 9 ноября 2020 г. и двум решениям Международного суда.

Как сообщает пресс-служба армянского МИД, была подчеркнута важность обеспечения беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста в Нагорный Карабах как и гуманитарной деятельности.

Глава МИД РА подробно остановился на деструктивном поведении Азербайджана, неуважении к взятым на себя обязательствам и четким призывам международного сообщества, а также на политике этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Была подчеркнута необходимость внедрения действенного международного механизма для проведения обсуждений вокруг прав и гарантий безопасности жителей НК между Степанакертом и Баку.