Пятница, 8 Сентября 2023 12:01

АрмИнфо.5 сентября 2023 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй провели переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана и ЮНЕСКО, а также обменялись мнениями по предстоящей повестке сотрудничества.

Было констатировано, что за годы эффективного сотрудничества стороны реализовали совместную деятельность, нацеленную на популяризацию богатого духовного наследия туркменского народа, активно взаимодействовали в области образования, науки, экологии и охраны природы.

Стороны наметили планы по проведению ряда совместных мероприятий по случаю 30-летия со дня вступления Туркменистана в ЮНЕСКО, а также празднованию 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги.

Отмечена важность подписанного в 2021 году Меморандума о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО на 2021-2023 годы, а также Рамочного соглашения между Правительством Туркменистана и ЮНЕСКО от 2015 года о создании трастового фонда, для реализации которого достигнута договорённость разработать совместный план действий.

Выражая приверженность дальнейшему расширению взаимодействия между Туркменистаном и ЮНЕСКО, стороны подчеркнули, что развитие научно-образовательного партнёрства, продолжение деятельности по популяризации национального культурного достояния являются ключевыми механизмами международного культурно-гуманитарного сотрудничества.