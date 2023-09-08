Пятница, 8 Сентября 2023 11:58

АрмИнфо.Движение по Пушкинскому тоннелю будет временно приостановлено.

Как сообщает Фонд <Дорожный департамент>, с целью проведения исследований по ремонту тоннеля под Пушкинским перевалом на межгосударственной автодороге М-3, граница РА - Маргара - Ванадзор - Ташир - граница РА, с 11 по 15 сентября с 9 :00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 движение через Пушкинский тоннель будет закрыто.

В июле АрмИнфо со ссылкой на министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна сообщало, что в 2024 году планируется осуществить работы по капитальному ремонту Пушкинского и Дилижанского тоннелей. На время ремонта тоннели действовать не будут. По словам министра, уже проведены ремонтные работы на старой дороге между селами Цовагюх и Семеновка, которая временно будет заменять Дилижанский тоннель.

Дилижанский тоннель строился с начла 70-х годов. Строительство было возобновлено на средства фонда "Линси" американского бизнесмена армянского происхождения Керка Керкоряна, и завершено в начале 2000-х. Тоннель сокращает и упрощает дорогу из Севана в Дилижан и из Еревана к грузинской границе, позволяя объехать несколько горных поворотов. Пушкинский тоннель (на трассе между городами Ванадзор и Степанаван) был построен в конце 1960-х - начале 1970-х.