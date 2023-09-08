Пятница, 8 Сентября 2023 11:58

АрмИнфо. В настоящее время Армения и Россия переживают непростые времена, что объективно не могло не сказаться на двусторонних отношениях. Об этом 8 сентября на открытии первого армяно-российского медиа-форума заявил директор ГНКО Центр общественных связей и информации" аппарата премьер-министра РА Гор Царукян.

По его словам, на медиа и экспертное сообщество возложена важная миссия по исследованию и поиску решений возникших проблем. "А самым эффективным путем в этом деле является совместная дискуссия, которую мы сегодня проведем. В панельной дискуссии принимают участие известные российские и армянские эксперты, ученые и преподаватели. Уверены, что мнения и оценки профессионалов будут способствовать изучению многих вопросов, позволят лучше узнать друг друга По итогам обсуждений будет подписано совместное заявление, которое, мы уверены, станет еще одним важным шагом по углублению сотрудничества между СМИ Армении и России", - сказал Гор Царукян.

Он добавил, что обсуждения на форуме очень важны, поскольку поможет российским коллегам понять политические, экономические и социальные реалии Армении, установить профессиональные контакты с армянскими партнерами. СМИ, как отметил директор ГНКО , играют важную роль в деле обеспечения стабильности армяно-российских отношений. "Подчеркивая значимость медиа кругов, мы отмечаем, что сотрудничество в этой сфере также важно, как и политические и экономические отношения между двумя государствами. Именно на углубление этих связей и нацелено наше мероприятие", - заключил директор ГНКО.

В свою очередь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова в своем выступлении

отметила, что проведение в Ереване первого армяно-российского медиа форума является хорошей возможностью для обмена опытом, большего понимания друг друга и достижения взаимоприемлемых договоренностей. Указав на важность участия в мероприятии представителей различных сфер - государственного сектора, средств массовой информации, политологов и экспертов, замминистра выразила уверенность в полезности дискуссий, которые развернутся на площадке форума. Отметив негативный тренд, который носит глобальный характер, замминистра указала на факты давлений со стороны ряда государств и международных площадок на представителей СМИ. "Очень хотелось бы, чтобы между дружественными странами ничего подобного не происходило. Надо помнить, что СМИ - это четвертая власть, которая предполагает и ответственность>, - отметила Черкесова, призвав участников форума очень аккуратно относиться к любому слову, поскольку каждое неосторожное слово может привести к деструктиву.