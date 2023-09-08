Пятница, 8 Сентября 2023 11:57

АрмИнфо. Следственный комитет Армении представил подробности по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и иных веществ в рамках которого, 6 и 7 сентября в Сюнике были задержаны 7 человек, в том числе пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.

Согласно СК, в Горисском следственном отделе Сюникского областного следственного управления Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному 24 августа в Следственном управлении СНБ РА по части 2 статьи 335 УК РА о незаконном приобретении, хранении и реализации оружия и боеприпасов, жителем села Веришен Горисской общины по предварительному сговору с группой лиц.

Отмечается, что в результате оперативно-розыскной деятельности и комплексных следственных мероприятий, проведенных сотрудниками СНБ, получены данные о 7 лицах, вовлеченных в цепочку преступной деятельности, которые, исходя из наличия обоснованного подозрения в совершении ими преступления, 6 и 7 сентября 2023 года были задержаны сотрудниками СНБ РА и доставлены в орган, осуществляющий производство, двоих из них - в момент незаконной реализации огнестрельного оружия и боеприпасов.

Орган, ведущий производство, принял решение о задержании указанных лиц. В ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства, в результате которых были изъяты автоматы <АК>, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранаты, пистолеты, штык-ножи, различные виды военного имущества, кусты конопли.

Назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы. Расследование продолжается. Принимаются срочные меры по выяснению источника и целей приобретения оружия и боеприпасов, а также даче юридической оценки действиям указанных лиц.

Ранее посольство России в Армении выразило обеспокоенность судьбой задержанных. <Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М.Бадаляна и обозревателя агентства <Спутник Армения> А.Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося>, - сказано в сообщении российского диппредставительства.