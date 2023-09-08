Пятница, 8 Сентября 2023 11:11

АрмИнфо. Руководство Российской Федерации проявляет постоянную и искреннюю заинтересованность в судьбе союзника по ОДКБ - Армении. Об этом говорится в приветствии директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой к участникам Российско-армянского медиафорума, проходящего в Ереване.

Приветствуя участников форума, Захарова отметила, что приоритетом совместной работы является укрепление союзничества России и Армении. "Осязаемый результат этого внимания - бурное развитие хозяйственных связей двух стран. Россия - главный иностранный инвестор в экономику Армении: 40% всех капиталовложений, более $2,2 млрд. Чтобы сохранить всё это, необходимо поддерживать здоровый информационный фон российско-армянских связей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В то же время она отметила, что никого не может удовлетворить превалирующая в последнее время отчётливая тенденция в информационном пространстве Армении на распространение однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации о России и российско-армянских отношениях. "Давайте говорить о проблемах открыто. Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счёт обвинения России во всех бедах армянского народа. Ну и, конечно, о том, что буквально поразило вчера информационное пространство и России, и Армении тоже, - это задержание обозревателя радио Ашота Геворкяна и блогера Мики Бадаляна. Совершённая непосредственно во время проведения нашего с вами Российско-армянского медиафорума провокация направлена, видимо, на срыв этого важного для двусторонних отношений мероприятия. Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов. Россия, со своей стороны, заинтересована в том, чтобы сообща, честно и в конструктивной манере искать пути выправления ситуации. Не поддавайтесь на провокации. Наша общая история и наше общее будущее всё это вытерпят", - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, что накануне Следственный комитет РА выступил с сообщением о задержании в Сюникской области Армении семерых граждан, в том числе, пророссийского блогера Мики Бадаляна и обозреватель радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Им инкриминируется незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей и боеприпасов. Сформирована следственная группа. Проводятся следственные и производственные процедуры. " Следственный комитет позже выступит с сообщением об обстоятельствах уголовного дела", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь СК РА Гор Абрамян