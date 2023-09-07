Четверг, 7 Сентября 2023 21:14

АрмИнфо.В Сюникской области Армении задержаны семеро граждан. Среди них пророссийский блогер Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.

Как сообщает пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян, в рамках инициированного в СНБ по признакам части 2, статьи 335 УК РА (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и иных веществ, устройств, предметов, совершенный группой лиц по предварительному сговору) уголовному производству и переданному СК, 6 и 7 сентября в Сюникской области Армении по обоснованному подозрению в совершении преступления были задержаны семеро граждан. Среди них Мика Бадалян и Ашот Геворкян.

Сформирована следственная группа. Проводятся следственные и производственные процедуры. В <Следственный комитет позже выступит с сообщением об обстоятельствах уголовного дела>, - написал Гор Абрамян в соцсети.