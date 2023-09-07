Четверг, 7 Сентября 2023 19:29

АрмИнфо. Гражданская миссия ЕС в Армении приступила к усиленному патрулированию армяно-азербайджанской границы.

На странице миссии в X отмечается, что усиленное патрулирование ведется в приграничных районах Гегаркуникской и Сюникской областей для наблюдения <за любыми военными развитиями>.

<Посредством нашего присутствия на местах мы стремимся внести свой вклад в снижение напряженности и беспристрастное освещение ситуации>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) запущена с 20 февраля текущего года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) и имеет двухлетний мандат. Общее количество исключительно гражданского персонала EUMA - около 100 человек, включая около 50 невооруженных наблюдателей. В июне с.г. (EUMA) открыла 23 вакансии на разные позиции. Оперативный штаб миссии ЕС располагается в Ехегнадзоре (Вайоц-Дзорская область РА).

Правительство Армении 31 августа одобрило предложение о подписании <Соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом о статусе Миссии Европейского Союза (EUMA) в Армении>.