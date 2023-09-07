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 Четверг, 7 Сентября 2023 19:26
Алина Оганесян

У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян

У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян

АрмИнфо. Интервью с заместителем Союза армян Украины (САУ) Давидом Мкртчяном состоялась в рамках его визита на историческую родину по случаю проведения в Ереване форума САУ.

В рамках этого мероприятия участники обсудили вызовы, с которыми столкнулась Организация и армянская община вследствие войны в Украине, кадровую политику Союза, а также вопросы, связанные со структурными реформами и дальнейшей деятельностью. Кроме этого, было принято решение о создании штаба для оперативного решения возникших проблем.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Давид Мкртчян более подробно рассказал о грядущих планах САУ, о ситуации в Украине, и в этой связи деятельности организации, об отношениях с Офисом уполномоченного в делах Диаспоры и о работе в Армении.

- Давид, в различных источниках говорится о том, что в Украине по последним данным проживает порядка полумиллиона армян. Насколько эта цифра сегодня актуальна?

- До 2014 года мы декларировали цифру в 600 тыс. Это армяне с украинским гражданством, и порядка 60-70 тыс. с видом на жительство. Сегодня же, как после первой войны, когда временно были оккупированы Крым и Донбасс, и тем более сейчас, после полномасштабной войны, - очень многие выехали. По данным ООН речь идет о более чем 12 млн. граждан Украины, и в их числе большое количество армян. 

- Армяне в своем большинстве вернулись на историческую родину?

- Вы знаете, нет. Как оказалось, наши соотечественники в основном уехали в Европу, некоторая часть отправилась в США и Канаду.

- Есть ли какие-то официальные сведения о том, сколько граждан Украины нашли убежище в Армении?

- По разным данным озвучивалась цифра в 4-4.5 тыс. человек. Сколько из них этнические армяне, а сколько украинцев - данных нет.

Весной прошлого года, когда началась активная фаза войны, я обратился в Миграционную и Пограничную службы. Но там подобных сведений не было.

Я это связываю с тем, что, находясь в составе ОДКБ, погранслужба Армении, учитывает риски при передаче подобных данных. Они скорее бояться, что кому-то это не понравится. Ведь если границы Армении охраняют 2 государства, то есть эти неудобства:

- Давид, а Вы помните 24 февраля, как этот день застал САУ? Какими были первые действия, решения?

- Союз армян Украины начал готовиться к войне за 2-3 недели... Объясню. Ваш покорный слуга, являясь заместителем главы Организации, в один прекрасный вечер, это было в первую неделю февраля, позвонил представителям Донецкой и Луганской областей, и сказал им, что у меня есть некие опасения, предчувствия, что что-то должно начаться.

Предложил разработать некую дорожную карту, чтобы понимать, как встретить этот "недуг" и быть полезными. Мы создали штаб в Северодонецке. В Луганский области не успели создать районные отделения, а в Донецкой области присоединили еще 8 городов - Славянск, Краматорск, Мариуполь и несколько других.

На самом деле, была огромная работа проделана до 22 февраля.  Мы подготовили 2 лагеря по приему беженцев, в случае если на Донбассе что-то начнется. На тот момент мы не верили, что будет полномасштабное вторжение.

С армянскими общинами Запорожья и Днепра, где есть церкви и культурные центры, подготовили пункты приема беженцев, но не только армянской национальности. Только в Днепре и Запорожье мы готовы были принять порядка 2.5 тыс. человек. Кроме этого, работа была проведена и с гостиницами, ресторанами, думали, что если не хватит гостиниц, разобьем палатки. Но как оказалось, мы готовились к одному, а получилось совершенно другое.

И, тем не менее, предварительно проведенные нами работы очень пригодились.  Подготовив почву для 2 регионов, мы сумели сориентироваться в своих дальнейших действиях, и распространили эту модель по всей Украине.

- То есть никакой паники не было?

- Паники - нет. С утра до полудня 24 февраля было некое шоковое состояние. Но потом уже приступили к правильным действиям. Я связался с главой САУ Виленом Шатворяном, рассказал свое видение, мы приняли решение о дальнейших шагах.  Потом созвонился с Србазаном ( глава Украинской епархии ААЦ), главой армянской общины в Киеве. И уже все вместе с Виленом Шатворяном сформировали дорожную карту. На следующий день уже был создан координационный центр, куда вошли все областные организации САУ.

В основном внутренние переселенцы двинулись в западные регионы Украины. Но когда мы поняли, что Западной Украиной вопрос не ограничивается, стали выходить на связь с представителями армянских общин в европейских странах. Армянская почта заработала. В некоторых странах появились пункты приема, где армяне встречали армян. И эта работа велась до середины лета 2022 года.

Самое главное во всем этом то, что мы начали готовиться заранее, и до растерянности, хаоса не дошло. Мы помогали друг другу, привозили гуманитарную помощь для беженцев, и для всех нуждающихся. И эта деятельность все еще продолжается.

- А есть ли данные по гумпомощи, оказанной Союзом армян Украины?

- По положению на весну речь шла о 3.5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Но сейчас никто уже не ведет учет. Решили, что в дальнейшем будет более детально освещать проделанную нами работу. Так будет правильно. Пришло уже это время. За 22 года существования Организации, мы никогда не работали на пиар. Есть вещи, которые мы сделали, но это осталось внутри нас. Мы знаем и достаточно. Но общество уже требует, как армянское, так и украинское. Впредь мы намерены много говорить и показывать то, чем занимается САУ в военное время.

- Давид, расскажите, пожалуйста, и об итогах визита в Армению. Мне известно, что состоялся форум САУ, в рамках которого был принят ряд важных решений.

- В результате принятых решений в рамках форума мы переформатировали свою работу. В результате было принято решение о создании 2 штабов - внутреннего и внешнего.

Внутренний - это для координации работ внутри страны. Как я уже отметил, огромный объем работы был нами проделан, о котором ничего не говорилось в СМИ. Слишком мало информации есть о нашей деятельности.

Внешний же штаб создан для тех членов САУ, которые по разным причинам находятся за пределами страны.

- А где будет расположен внешний штаб? В Армении?

- Для внешнего штаба мы не выбрали никакого центра. Люди находятся не только в Армении, но и в Европе, в Эмиратах, США. Следовательно, мы будем подключать всех.  Планируем проводить выездные совместные заседания двух штабов, будем вести активную работу в онлайн режиме.

В целом, деятельность внешнего штаба будет направлена на налаживание связей, создание условий для оказания помощи извне нуждающимся внутри страны.

- Вы имеете в виду гуманитарную помощь в виде предметов первой необходимости или содействие в поселении и т.п.?

- Все, что Вы перечислили. Работа не останавливается. Но сейчас мы намерены более адресно оказывать помощь, изучать нужды людей, прошедших полуторогодовой путь войны. Одно дело, когда разово помог, к примеру, поселил человека. Другой вопрос, когда поддержка продолжительна. САУ будет вникать в текущие потребности людей, по возможности оказывать помощь и в дальнейшем.

- Обосновавшиеся здесь переселенцы из Украины как могут получать помощь от САУ?

- Здесь действует фонд "Допомога". С руководителем этой организации - Еленой Шевчук, мы встречались. И вот именно сегодня наш Внешний штаб в лице Арташеса Саргсяна - руководителя армянской общины в Запорожье, передал помощь фонду "Допомога".

Да и в целом, члены нашего правления, главы областных организаций неоднократно виделись. Мы обсуждали дальнейшие шаги, договорились сформировать дорожную карту, чтобы понимать, как далее будем помогать этой организации, точнее через них помогать гражданам Украины, не важно, кто они по национальности - украинцы или армяне.  Помощь, кстати, это не только продовольствие, медикаменты. Многие люди имеют проблемы с документами, с организацией образования детей и т.д..

- Вам нужна будет здесь большая команда для организации подобной работы?

- Команда есть, с командой проблем нет. Нам нужно понять сам объем работы, чтобы правильно организовать все процессы.

- Давид, не могу не спросить Вас также о военном участии армян в Украине. Есть ли данные, сколько наших соотечественников сегодня защищают свободу и независимость Украины? Очень мало сведений в информационном пространстве об этом.

По разным данным на фронте от 5 до 7 тыс. армян, есть данные о 12-15 тыс. Я обращался в Минобороны Украины, но ответ логичный - в связи с военными действиями, военным положением некорректно подавать подобные списки. Об этом, скорее всего, мы узнаем после победы.

Но могу Вам сказать, что армяне рулят в любом случае. Сколько бы их не было, они все равно герои, они защитники Украины, и поверьте, в скором времени Вы будете больше слышать об армянах на фронте. Для этого в Штабе будет создано направление по сотрудничеству с армянскими военными. А мы, в свою очередь, будем больше информации об этом давать.

Но, к сожалению, есть и погибшие. По официальным данным во время войны погибло 58 армян, из коих 22 - не военные, а обычные люди - гражданские. И здесь важно отметить, что в рядах ВСУ большая часть армян - офицеры. Это наши герои, воюющие за будущее Украины, за наше будущее на украинской земле.

- А в связи с войной притормозились ли проекты, которые реализовывал САУ в Армении?

- За 4 месяца до начала войны, в 2021 году, мы открыли в Ереване первый скейт-парк.  Это результат огромной работы, которая длилась не один год, невзирая на ковид и все остальное. Если Вы помните, было масштабное открытие, с участием украинских звезд. Но на самом деле, это было не просто открытие. Мы привезли сюда также украинских блогеров, политиков, провели годовую конференцию, посвященную 20- летию САУ,  организовали встречи с народными депутатами, прием у Католикоса, вместе с делегацией возложили цветы в Цицернакаберде, почтили память жертв Геноцида армян 1915г., провели круглый стол с участием политологов Армении и Украины на разные темы, помимо этого, открытые дискуссии, презентовали фильм о САУ. Программа была довольно обширная. После этого мы решили, что в марте 2022 году напишем новую дорожную карту по деятельности САУ в Армении.

Но в феврале 2022 года началась полномасштабная война, следовательно, мы вели здесь работу по оказанию помощи беженцам из Украины. И сейчас, как я отметил, это будет уже более активно проходить. Но думаю, что в Армении САУ в обозримом будущем приступит и к проектам другой направленности.

- В этой связи хочу спросить у Вас о взаимодействии с Офисом уполномоченного по вопросам Диаспоры. В последнее время в отношении этой госструктуры много недовольства наблюдается именно со стороны Диаспоры. САУ сотрудничает с Офисом уполномоченного? Есть какие-то направления, которые вместе прорабатываете, к примеру, в контексте помощи армянам Украины в условиях войны? Или САУ это Организация, которая работает в соответствии со своим видением, и знает, что нужно делать?

- Мы структура, которая знает, что нужно делать!

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