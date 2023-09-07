Четверг, 7 Сентября 2023 19:25

АрмИнфо.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Ваагн Овакимян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева. Во встрече также приняли участие советник посольства РК в РА Алихан Ахметов и второй секретарь посольства Даурен Сарибаев.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, посол Иманбаев подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между ЦИК Армении и Казахстана.

Как указал дипломат, ЦИК РА всегда проявлял готовность осуществлять наблюдательную миссию на различных выборах в Республике Казахстан. Посол выразил надежду, что эта добрая традиция продолжится и в будущем.

Председатель ЦИК Ваагн Овакимян заверил, что сотрудничество между ЦИК Республики Армения и Республики Казахстан продолжится и в дальнейшем.

Стороны также обсудили возможность присутствия представителей ЦИК РК на выборах в Совет старейшин Еревана в качестве гостей.