Четверг, 7 Сентября 2023 19:22

АрмИнфо. Трое похищенных Азербайджаном студентов из Арцаха, после проведения 10 суток в азербайджанской тюрьме, освобождены. Об этом сообщил омбудсмен Гегам Степанян.

<7 сентября, около 17:45, азербайджанская сторона вернула студентов Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые были похищены и незаконно заключены в тюрьму при переезде из Арцаха в Армению 28 августа в сопровождении российских миротворческих войск (бакинский суд приговорил их к 10-дневному аресту и последующему выдворению с территории Азербайджана за "неуважение к азербайджанскому флагу> -ред.).

Передача студентов армянской стороне произошла возле моста Хакари при участии российских миротворцев. Их перевели в Республику Армения>, - написал Степанян в соцсети.

Как отметил Омбудсмен, похищение и произвольное лишение свободы гражданских лиц, в частности Вагифа Хачатряна, Рашида Бегларяна, Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, а также возбуждение Азербайджаном ложных и сфабрикованных уголовных дел однозначно свидетельствуют о том, что незаконный азербайджанский КПП, расположенный вблизи моста Хакари, является прямой и неоспоримой угрозой гражданскому обществу Арцаха, защите физического существования и основных прав населения.