Четверг, 7 Сентября 2023 19:20

АрмИнфо. Власти Армении рассчитывают, что международное сообщество и страны, у которых есть рычаги влияния, будут все больше усиливать давление на Азербайджан, чтобы предотвратить новый взрыв насилия в регионе. Об этом 7 сентября в беседе с журналистами в Национальном Собрании РА заявил председатель комиссии НС по внешним связям Саркиис Ханданян.

"Вы знаете, что ситуация достаточно обострилась, учитывая, что Азербайджан мобилизует дополнительные силы как вокруг Нагорного Карабаха, так и вблизи армяно-азербайджанской границы. В этой ситуации мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут использовать определенные рычаги влияния и оказать давление на Азербайджан, чтобы тот вернулся к мирным переговорам или был более конструктивным в этих переговорах", - сказал Ханданян.

Депутат добавил, что на данный момент Армения не ставит вопроса о выходе из ОДКБ, хотя ОДКБ "умыла руки и фактически покинула Армению". "ОДКБ демонстрирует бездействие в отношении нашей страны", - подчеркнул Ханданян, добавив, что главным гарантом безопасности РА являются Вооруженные силы РА.

Касаясь возможности вступления Армении в НАТО, депутат призвал оставить в стороне иллюзии. <Есть страны, в которых нет конфликтов, это самые миролюбивые страны в мире, но и у них есть проблемы со вступле6нием в Альянс. Как вы себе представляете вступление Армении в НАТО в ближайшем будущем? Я просто не вижу такой возможности ни технически, ни политически>, - сказал парламентарий.

На вопрос о том, а есть ли у властей Армении такое желание, он ответил, что правительство РА никогда не заявляло о своем желании

вступить в НАТО. "Но вы знаете, что существует сотрудничество с Альянсом в различных областях, особенно в рамках образовательной и другой совместной деятельности", - подчеркнул парламентарий. Отвечая на вопрос о судьбе Римского статута, Ханданян ответил, что документ представлен в парламент страны без каких-либо оговорок.