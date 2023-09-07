Четверг, 7 Сентября 2023 16:33

АрмИнфо. На середине пути предвыборной кампании политических сил Армении к предстоящим 17 сентября выборам в Совет старейшин Еревана в лидерах для ереванцев по числу голосов продолжают оставаться нынешний заместитель мэра Тигран Авинян (от партии "Гражданский договор"), за него готовы проголосовать 16,3% респондентов, далее следует экс-мэр Еревана Айк Марутян (партия "Национальный прогресс") с поддержкой 11,8% голосов и Андраник Теванян (блок партий "Мать Армения") - 5,1%.

Об этом в ходе пресс-конферении 7 сентября заявил глава консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association, Арам Навасардян, презентуя итоги очередного опроса, связанного с предстоящими выборами в Совет старейшин Еревана - "Свидетели мэра".

Остальные голоса распределились следующим образом: 3,8% опрошенных отдадут свои голоса за партию "Страна для жизни", 3,6% - за "Обещственный голос", 3,4% - выберут "Республиику", 3,3% - "Лусавор Айастан", 2,7% - "Победу", 1,9% - "Справделивую Армению", 1,5% - "Силу Родины", 1% - "За социальную справделивость", по 0,9% - за "Европейскую партию Армении", "Демократическую справделивость", "Единую Армению". 22,8% - затруднились ответить, а 20% и вовсе отказались говорить о своих политических предпочтениях.

При этом на вопрос будут ли граждане принимать участие в выборах в Совет старейшин, 55,3% - ответили, что одназначно будут, скорее да - 14,5%, скорее нет - 7,8%, однозначно нет -19,3%, затруднились с ответом 3,3%. Навасарядн отметил, что в прошлом опросе готовность принять участие в выборах выразили порядка 70% опрошенных.

Опрос также показал, что из общего числа респондентов с предвыборными кампаниями кандидатов ознакомились только 30,6%, что на 7,4% больше, чем было зарегистрировано неделей ранее. Из этого числа наибольший интерес со стороны граждан был проявлен к программам партии "Гражданский договор" (43,3%), 15,1% - изучили курс партии "Национальный прогресс", 14,3% - "Страна для жизни", 7,8% - "Мать Армения", 6,1% - "Республика", 4,9% - "Общественный голос", 2,9% - "Справедливая Армения", 2,7% - "Побела", 1,6% - "Лусавор Айастан", 1,6% - "Сила Родины", по 1,2% - "Демократическая консолидация" и "Европейская партия Армении", по 0,8% - "Единая Армения" и "Во имя социальной справделивости". 15,1% отметили, что ознакомились со всеми программами заявленных кандидатов, и 20% затруднились ответить.

В основном респонденты знакомились с программами посредством телевидения (39%), через соцсети - 34,3%, буклеты - 28,2%, во время встреч во дворах - 11%, 2,4% - через прямые эфиры в социальной сети Фейсбук, посредством рекламы в СМИ - 1,6%, на билбодах - 1,2%, в публикациях СМИ - 0,6%, и мизерным остается процент респондентов, получающих информацию непосредственно через сайт партии (0,4%).

Примечательно, что во встречах, организованных политическими силами принимали участие всего 6% респондентов.

На вопрос "является для вас должность мэра политической должностью или это управляющий/менеджер Еревана", 44,1% опрошенных ответили, что это менеджер (в сравнении с апрелем этого года спад голосов на 14%), 41,3% - уверены, что это политическая должность (рост на 5%), затруднились ответить 14,6%.

Арам Навасардян отметил, что последний опрос на тему выборов мэра Еревана компания представит 14 сентября.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 5 по 6 сентября 2023 года, объем выборки составил 800 человек, ошибка выборки +/- 3,5%. В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.