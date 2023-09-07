Четверг, 7 Сентября 2023 16:11

АрмИнфо. 7 сентября вице-спикер Национального собрания РА Рубен Рубинян принял посла Королевства Нидерландов в РА Николаса Схермерса, который завершает свою дипломатическую миссию в Армении.

Как передает пресс-служба армянского парламента, Рубен Рубинян поблагодарил посла за усилия и работу, проделанную в направлении укрепления армяно- нидерландских отношений за время его пребывания в должности. Вице-спикер НС отметил, что Армения готова и дальше активизировать отношения и сотрудничество во всех сферах, представляющих двусторонний интерес.

Николас Схермерс поблагодарил Рубена Рубиняна за плодотворное сотрудничество и отметил, что для него была большая честь служить в Армении. Подчеркнув, что Королевство Нидерландов придает важное значение углублению сотрудничества с Арменией, он выразил уверенность, что связи между двумя странами будут и дальше развиваться и укрепляться.

По просьбе посла вице-спикер НС представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе.