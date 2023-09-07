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АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Грузии председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян встретился с министром внутренних дел Грузии, секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури. Об этом сообщила пресс-служба СК РА.
В ходе встречи стороны, указав на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Грузией в сфере правоохранительной
сфере, подчеркнули важность установления крепких межведомственных связей с точки зрения стабильного развития межгосударственных
отношений, поддержания законности в обеих странах, безопасности граждан и защиты их прав.
Аргишти Кярамян подчеркнул, что сложившиеся устойчивые традиции сотрудничества, существующее взаимное доверие между правоохранительными органами двух стран создают важные предпосылки для решения имеющихся проблем, выполнения следственных запросов, быстрого противодействия преступлениям. Аргишти Кярамян и Вахтанг Гомелаури обменялись идеями о перспективах развития отношений, возможностях расширения сотрудничества, важности создания постоянно действующих структур по обмену опытом.
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|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
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|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
|Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина вновь предупреждает о возможности геноцида со стороны Азербайджана в Арцахе
|Президент Сердар Бердымухамедов принял президента японского Университета Цукубы
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Анна Акопян сегодня в Киеве примет участие в Саммите первых леди и джентльменов
|В Армении пройдут совместные армяно- американские учения " EAGLE PARTNER 2023"
|Секретарь СБ Армении рассказал послу Литвы о последнем обострении ситуации на армяно- азербайджанской границе
|Глава МИД Армении: Азербайджан своими шагами пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
|Госдеп США: мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок
|Вражеская сторона распространила очередную дезинформацию
|На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азарян
|Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев
|Армения проводит ротацию постоянного представителя в ОДКБ
|Переписать историю российско-армянских отношений не удастся - МИД РФ
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