Четверг, 7 Сентября 2023 15:59

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Грузии председатель Следственного комитета РА Аргишти Кярамян встретился с министром внутренних дел Грузии, секретарем Совета национальной безопасности Вахтангом Гомелаури. Об этом сообщила пресс-служба СК РА.

В ходе встречи стороны, указав на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Грузией в сфере правоохранительной

сфере, подчеркнули важность установления крепких межведомственных связей с точки зрения стабильного развития межгосударственных

отношений, поддержания законности в обеих странах, безопасности граждан и защиты их прав.

Аргишти Кярамян подчеркнул, что сложившиеся устойчивые традиции сотрудничества, существующее взаимное доверие между правоохранительными органами двух стран создают важные предпосылки для решения имеющихся проблем, выполнения следственных запросов, быстрого противодействия преступлениям. Аргишти Кярамян и Вахтанг Гомелаури обменялись идеями о перспективах развития отношений, возможностях расширения сотрудничества, важности создания постоянно действующих структур по обмену опытом.