Четверг, 7 Сентября 2023 15:54

АрмИнфо. Находящийся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 7 сентября встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакр Бен Гобаш Саид Гоббашем.

Как передает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с политическим диалогом между Арменией и ОАЭ, и расширением двусторонних отношений в различных сферах. Собеседники отметили готовность сторон и дальше развивать дипломатические отношения между Арменией и ОАЭ, имеющие 25-летнюю историю, предпринимать шаги по развитию дружественных связей между двумя народами, в том числе, путем взаимных визитов на высоком уровне и активного участия в мероприятиях, организуемых обеими странами.

В ходе встречи была также подчеркнута роль парламентской дипломатии в продвижении двусторонней повестки дня. В этом контексте была

стороны отметили необходимость активизации работы групп дружбы, действующие в парламентах РА и ОАЭ.

Арарат Мирзоян представил председателю Федерального национального совета видение армянской стороны по установлению стабильности и прочного мира в регионе и существующие вызовы, особенно начиная с войны, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха в 2020 году. Министр подчеркнул важность решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма.

Арарат Мирзоян подробно представил ситуацию, сложившуюся в Арцахе с декабря 2022 года в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора и обострения гуманитарного кризиса для 120 000 жителей Нагорного Карабаха с июня текущего года. Министр подчеркнул необходимость вмешательства в решение данной проблемы международного сообщества, в том числе Совета Безопасности ООН, на котором лежит основная ответственность за международный мир и безопасность, и соответствующей позиции партнеров.