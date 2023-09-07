Четверг, 7 Сентября 2023 15:37

АрмИнфо. Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между ними. Как передают российские СМИ, об этом 7 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности. Москва продолжает очень внимательную, скрупулезную работу, последовательную, конструктивную работу, как с Ереваном, так

и с Баку", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об опасениях Кремля касательно заявлений Еревана о размещении Азербайджаном войск на границе.

Что касается армяно-американских военных учений, то, как заметил пресс-секретарь российского лидера, их проведение не способствует

стабилизации обстановки в регионе. <В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки - в любом случае не способствует - и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе", - сказал представитель Кремля.