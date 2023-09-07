Четверг, 7 Сентября 2023 15:29

АрмИнфо. Армения устанавливает безвизовый режим для граждан Панамы. Соответствующее решение принято 7 сентября на заседании кабмина.

Как говорится в пояснении к документу, отмена визового режима между Республикой Армения и Республикой Панама обусловлена шагами, предпринимаемыми для развития и укрепления отношений сотрудничества между Республикой Армения и этой страной. Отмечается также, что устанавливается безвизовый режим въезда граждан Республики Армения в Республику Панама. Панама в одностороннем порядке отменила визовый режим примерно для 40 стран, включая и Армению.

<Следует отметить, что Республика Армения имеет безвизовый режим как по обычным, так и по дипломатическим и служебным паспортам с рядом стран Южной Америки, в частности, с Аргентинской Республикой, Федеративной Республикой Бразилия, Восточной Республикой Уругвай и Республикой Эквадор (решение правительства РА на основе принципа взаимности), также подписано соглашение об отмене визового режима для граждан, имеющих дипломатические паспорта, с Мексиканскими Соединенными Штатами и Республикой Чили. Ведется работа по заключению соглашения с Перу об отмене визового режима для всех типов паспортов.

При этом реализуются соответствующие меры в направлении подписания подобных соглашений и с другими государствами региона.

Принятие решения позволит гражданам Республики Панама въехать и находиться на территории Республики Армения в течение 180 дней в году, освобождая их от необходимости получения въездной визы. Это будет способствовать развитию визитов граждан и туризма между Арменией и Панамой, также и развитию деловых отношений>, - говорится в обосновании проекта.