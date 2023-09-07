Четверг, 7 Сентября 2023 15:28

АрмИнфо.В Москве отреагировали на предстоящие армяно- американские учения Eagle Partner 2023, которые пройдут в Армении с 11 по 20 сентября.

Комментируя в беседе с журналистами предстоящие учения, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва исходит из того, что членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует придерживаться практики учений со своими союзниками.

Рябков отметил, что Армения - союзник по ОДКБ, и в России исходили и исходят из того, что в духе союзничества нужно придерживаться

практики учений с теми, кто входит в этот союз.

"Конечно, мы обратили на это внимание, и обратили самое серьезное внимание наших армянских союзников на то, что это воспринимается нами с элементом озабоченности", - добавил дипломат, слова которого приводят российские СМИ.

Напомним, что Армения в 2023 году приостановила свое участие в учениях в рамках ОДКБ, членом которого является. Тем самым, Ереван выражает свою позицию бездействием и отсутствием реакции со стороны структуры на вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении. -