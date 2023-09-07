Четверг, 7 Сентября 2023 15:26

АрмИнфо.С 1 октября по 8 декабря 2023 года включительно в Армении пройдут учебные сборы резервистов. Решение принято 7 сентября на заседании правительства.

<Объявить с 1 октября по 8 декабря 2023 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Привлечь к сборам до 2059 граждан, из них 1875 рядовых и младших офицеров, 99 старших офицеров, 85 резервистов офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связисты, артиллеристы, по инженерным, разведывательным специальностям)>, - говорится в пояснении к документу.

Отмечается, что сборы объявляются в целях повышения воинских способностей резервистов, профессиональной переподготовки и подготовки офицеров резерва из прапорщиков с высшим образованием, привлечения к боевому дежурству.

В ходе объявленых сборов граждане привлекается на срок не более 25 календарных дней.

В целях обеспечения учебно-тренировочных сборов с 1 октября по 8 декабря 2023 года включительно будут задействованы до 152 транспортных средств, задействуя каждое транспортное средство на срок не более 7 календарных дней