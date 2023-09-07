Четверг, 7 Сентября 2023 15:26

АрмИнфо.7 сентября министр обороны РА Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны Республики Кипр Михалисом Йоргалласом. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

В ходе разговора были обсуждены вопросы, со сложившейся ситуацией с безопасностью вокруг Армении и Кипра.

Министр обороны Республики Армения представил коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границе за последние дни.

Стороны обсудили также ход двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Министры выразили удовлетворение нынешним уровнем сотрудничества и подчеркнули готовность к его дальнейшему расширению.