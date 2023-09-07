Четверг, 7 Сентября 2023 15:24

АрмИнфо.Ситуация такова, что международное сообщество, страны-члены Совбеза ООН должны предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян 7 сентября на заседании кабмина.

Пашинян отметил, что на прошлой неделе военно-политическая ситуация на Южном Кавказе существенно обострилась, что обусловлено скоплением азербайджанских войск вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и на границе с Арменией. Одновременно, усилилась антиармянская ненавистическая риторика в азербайджанском медиа пространстве.

<Продолжается политика посягательств в отношении суверенной территории Армении. 1 сентября ВС Азербайджана предпринял очередную провокацию в отношении суверенной территории РА на соткском участке Гегаркуникской области, в результате которого погибли 3 военнослужащих Минобороны Армении. Этой провокации предшествовало и за ней последовало распространение дезинформации о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны армянских ВС>, - указал он.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан продолжает незаконную блокировку Лачинскгоо коридора, гуманитарный кризис близится к своему пику. <Очевидно, что последними действиями Баку демонстрирует свое намерение предпринять новую военную провокацию против Армении и Нагорного Карабаха. А для того, чтобы оправдать свою провокацию Азербайджан вводит в оборот фейковые и не соответствующие действительности тезисы>- отметил Пашинян.

При этом, глава кабмина РА, подтверждает приверженность Еревана договоренностям в Брюсселе, Праге и Москве, и готов к подписанию мирного договора