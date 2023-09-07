Четверг, 7 Сентября 2023 14:31

АрмИнфо. Армия обороны Республики Арцах опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.

Как передает пресс-служба оборонного ведомства Арцаха, распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 7 сентября около 07:50 Армия обороны попыталась провести фортификационные работы в Карвачарском районе, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанских силовиков, является очередной дезинформаций.