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АрмИнфо. Армия обороны Республики Арцах опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны.
Как передает пресс-служба оборонного ведомства Арцаха, распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 7 сентября около 07:50 Армия обороны попыталась провести фортификационные работы в Карвачарском районе, которые якобы были сорваны в результате действий азербайджанских силовиков, является очередной дезинформаций.
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|Армения является давним партнером США, и армяно-американские учения EAGLE PARTNER 2023 не первые - посольство Соединенных Штатов
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|Депутат: мы работаем со всеми теми партнерами, которые могут оказать давление на Азербайджан
|МИД РА: Вопроса о выходе Армении из ОДКБ нет в повестке Еревана
|Опрос MPG: В фаворитах у ереванцев продолжают оставаться Тигран Авинян, Айк Марутян и Андраник Теванян
|Посол: Нидерланды придают важное значение углублению сотрудничества с Арменией
|Министр обороны РА представил французскому дипломату ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Председатель Следственного комитета РА и министр внутренних дел Грузии обсудили возможности развития отношений между двумя структурами
|Глава МИД РА представил в ОАЭ видение армянской стороны по установлению прочного мира в регионе
|Кремль: Россия скрупулезно работает и с Арменией, и с Азербайджаном для урегулирования ситуации между ними
|Армения устанавливает безвизовый режим для граждан Панамы
|В России воспринимают предстоящие армяно- американские учения с элементом озабоченности
|К очередным сборам в Армении будут будут привлечены более 2000 резервистов
|Министр обороны РА представил кипрскому коллеге ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Совбез ООН должен предпринять серьезнейшие меры, чтобы предупредить новый взрыв в регионе - Пашинян
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию азербайджанской стороны
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|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений ВС Армении
|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
|В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
|Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
|Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина вновь предупреждает о возможности геноцида со стороны Азербайджана в Арцахе
|Президент Сердар Бердымухамедов принял президента японского Университета Цукубы
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Анна Акопян сегодня в Киеве примет участие в Саммите первых леди и джентльменов
|В Армении пройдут совместные армяно- американские учения " EAGLE PARTNER 2023"
|Секретарь СБ Армении рассказал послу Литвы о последнем обострении ситуации на армяно- азербайджанской границе
|Глава МИД Армении: Азербайджан своими шагами пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
|Госдеп США: мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок
|Вражеская сторона распространила очередную дезинформацию
|На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азарян
|Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев
|Армения проводит ротацию постоянного представителя в ОДКБ
|Переписать историю российско-армянских отношений не удастся - МИД РФ
|Нужно уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных - Захарова о заявлениях премьер- министра РА
|Словесная риторика, которая уже похожа на хамство, не красит политических деятелей Армении - Захарова
|Рашид Мередов и Бертран Бухсвалтер обсудили в Париже перспективы туркмено-французского сотрудничества
|3 500 572 драма «SOS-Детским деревням»
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Глава комиссии НС рассказал членам делегации Венского международного института мира о ситуации в регионе
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Бывший советник госминистра Арцаха не претендует на должность президента Республики
|Программа преподавания региональных языков в школах Армении продолжится в этом учебном году на волонтерских началах - МОНКС
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