Четверг, 7 Сентября 2023 10:57

АрмИнфо. Иа-за бесчеловечной блокады Латинского коридора 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха находятся на грани гуманитарной катастрофы, заявила супруга премьера Армении Анна Акопян на полях Саммита первых леди и джентельменов в Киеве.

<30 тысяч детей Нагорного Карабаха страдают от недоедания и от нехватки продуктов питания, вынуждены выстаивать в очередях, чтобы приобрести еду в минимальном количестве. В этих переполненных очередях участились случаи обмороков, что напрямую связано с перенапряженным психическим состоянием жителей Нагорного Карабаха>, - отметила Акопян. 30 тысяч детей лишены неотъемлемых прав, таких, как право на питание, охрану здоровья и образование, добавила она.

Кроме этого, 2 тыс. беременных женщин не имеют хотя бы базового доступа к медицинскому обслуживанию. <Только заблокированный разум может не заметить трудности, с которыми столкнулись невинные люди из-за блокирования дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром>, - заявила супруга армянского премьера.

Как указала Анна Акопян, каждая жизнь - бесценна, и необходимо найти

новые пути и инструменты для того, чтобы избежать войны.

Отметим, что Анна Акопян поделилась своими впечатлениями на своей

странице в Facebook, <В Киеве у меня было теплое и непосредственное

общение с первыми леди Чехии, Эстонии, Сербии, Украины, Литвы и господ Дании, Словении и Словакии. Во время саммита я говорила о мире, о наследии лучшего мира будущим поколениям. Я подняла вопрос нарушения прав и бесчеловечных условий жизни 30 тысяч армянских детей в результате блокады Лачинского коридора>, - написала она.

Напомним, что Саммит был инициирован в 2021 году супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой. Целью было обсуждение важных мировых проблем и поиска решений, продвижение <вторых половинок> мировых лидеров.