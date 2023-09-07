|Только заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна Акопян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений ВС Армении
|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
|В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
|Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
|Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина вновь предупреждает о возможности геноцида со стороны Азербайджана в Арцахе
|Президент Сердар Бердымухамедов принял президента японского Университета Цукубы
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Анна Акопян сегодня в Киеве примет участие в Саммите первых леди и джентльменов
|В Армении пройдут совместные армяно- американские учения " EAGLE PARTNER 2023"
|Секретарь СБ Армении рассказал послу Литвы о последнем обострении ситуации на армяно- азербайджанской границе
|Глава МИД Армении: Азербайджан своими шагами пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
|Госдеп США: мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок
|Вражеская сторона распространила очередную дезинформацию
|На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азарян
|Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев
|Армения проводит ротацию постоянного представителя в ОДКБ
|Переписать историю российско-армянских отношений не удастся - МИД РФ
|Нужно уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных - Захарова о заявлениях премьер- министра РА
|Словесная риторика, которая уже похожа на хамство, не красит политических деятелей Армении - Захарова
|Рашид Мередов и Бертран Бухсвалтер обсудили в Париже перспективы туркмено-французского сотрудничества
|3 500 572 драма «SOS-Детским деревням»
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Глава комиссии НС рассказал членам делегации Венского международного института мира о ситуации в регионе
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Бывший советник госминистра Арцаха не претендует на должность президента Республики
|Программа преподавания региональных языков в школах Армении продолжится в этом учебном году на волонтерских началах - МОНКС
|Snoop Dogg: Я думаю о вас и посылаю любовь всему армянскому народу в Армении, Арцахе и во всем мире
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|Граждане пытались <купить> водительские права. Чем это обернулось
|Азербайджан проводит политику геноцида против армянского населения Нагорного Карабаха - посол РА в ФРГ
|В дипломатическом корпусе Армении произведен ряд перестановок
|Армен Ашотян: мое заключение - ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Арцахе
|Граждане ИРИ в Ереване попали в ловушку "визовых" мошенников
|Ереван не ставит вопроса о вступлении в НАТО, но готов развивать с Альянсом сотрудничество - МИД РА
|Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в МТК Север-Юг - исследование фонда <Луйс>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сейран Оганян: Сегодня нужна широкая консолидация оппозиции, которой нет
|В уголовно-исправительной системе Армении выявлены серьезные нарушения, возбуждено уголовное дело
|В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах
|Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал Джо Байдена защитить Армению
|Баку пока не ответил на новые предложения Еревана относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном - вице-премьер
|МО Армении дважды в течение дня выступило с опровержением вражеской дезинформации
|Самострои на территории Детского парка имени Кирова в Ереване были приватизированы с нарушением закона
|Дорожный департамент: В 2023 году компании, обслуживающие дороги Армении, были оштрафованы в общей сложности на 150 млн. драмов
|Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна
|Президент Ирана: важно решать проблемы региона посредством диалога и сотрудничества
|Для Еревана важна нормализация отношений с Анкарой: Пашинян
|Читать больше
АрмИнфо. Иа-за бесчеловечной блокады Латинского коридора 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха находятся на грани гуманитарной катастрофы, заявила супруга премьера Армении Анна Акопян на полях Саммита первых леди и джентельменов в Киеве.
<30 тысяч детей Нагорного Карабаха страдают от недоедания и от нехватки продуктов питания, вынуждены выстаивать в очередях, чтобы приобрести еду в минимальном количестве. В этих переполненных очередях участились случаи обмороков, что напрямую связано с перенапряженным психическим состоянием жителей Нагорного Карабаха>, - отметила Акопян. 30 тысяч детей лишены неотъемлемых прав, таких, как право на питание, охрану здоровья и образование, добавила она.
Кроме этого, 2 тыс. беременных женщин не имеют хотя бы базового доступа к медицинскому обслуживанию. <Только заблокированный разум может не заметить трудности, с которыми столкнулись невинные люди из-за блокирования дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром>, - заявила супруга армянского премьера.
Как указала Анна Акопян, каждая жизнь - бесценна, и необходимо найти
новые пути и инструменты для того, чтобы избежать войны.
Отметим, что Анна Акопян поделилась своими впечатлениями на своей
странице в Facebook, <В Киеве у меня было теплое и непосредственное
общение с первыми леди Чехии, Эстонии, Сербии, Украины, Литвы и господ Дании, Словении и Словакии. Во время саммита я говорила о мире, о наследии лучшего мира будущим поколениям. Я подняла вопрос нарушения прав и бесчеловечных условий жизни 30 тысяч армянских детей в результате блокады Лачинского коридора>, - написала она.
Напомним, что Саммит был инициирован в 2021 году супругой президента Украины Владимира Зеленского Еленой. Целью было обсуждение важных мировых проблем и поиска решений, продвижение <вторых половинок> мировых лидеров.
|Только заблокированный разум может не заметить трудности жителей Нагорного Карабаха - Анна Акопян
|Бывший прокурор МУС: администрация Байдена может стать ответственной за геноцид в Арцахе
|Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений ВС Армении
|В Армении отмечают важность углубления сотрудничества с Нидерландами в сфере защиты прав человека
|В Арцахе обсуждена сложившаяся в республике ситуация
|Глава МИД Азербайджана: у Баку есть "план Б" в отношении "Зангезурского коридора"
|Ирина Хакамада проведет в Армении мастер-класс на тему "Эмоциональный капитал. Как превратить эмоции в доход"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армен Григорян отмечает важность усилий международных партнеров по предотвращению возможной агрессии Азербайджана
|ЕС по-прежнему привержен содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном и поддержке усилий по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе - заявление
|Азербайджан открыто демонстрирует свою настоящую цель - проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе - постпред РА в СЕ
|В армяно-американских учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих
|Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению в конце текущей недели - источник
|Жители Арцаха готовы жить на своей исторической родине и бороться за свое будущее - Рубен Варданян
|Кремль отреагировал на сообщение о проведении армяно-американских военных учений
|МО РА: Вооруженные силы РА предпринимают шаги, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации
|Зять Гагика Царукяна - Карапет Гулоян обвиняется в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
|Институт по предотвращению геноцидов им. Лемкина вновь предупреждает о возможности геноцида со стороны Азербайджана в Арцахе
|Президент Сердар Бердымухамедов принял президента японского Университета Цукубы
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Анна Акопян сегодня в Киеве примет участие в Саммите первых леди и джентльменов
|В Армении пройдут совместные армяно- американские учения " EAGLE PARTNER 2023"
|Секретарь СБ Армении рассказал послу Литвы о последнем обострении ситуации на армяно- азербайджанской границе
|Глава МИД Армении: Азербайджан своими шагами пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе
|Госдеп США: мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок
|Вражеская сторона распространила очередную дезинформацию
|На 94 году жизни скончался легендарный армянский гимнаст Альберт Азарян
|Открытие Агдамской и Лачинской дорог обсудили в Баку Ильхам Алиев и Игорь Ховаев
|Армения проводит ротацию постоянного представителя в ОДКБ
|Переписать историю российско-армянских отношений не удастся - МИД РФ
|Нужно уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных - Захарова о заявлениях премьер- министра РА
|Словесная риторика, которая уже похожа на хамство, не красит политических деятелей Армении - Захарова
|Рашид Мередов и Бертран Бухсвалтер обсудили в Париже перспективы туркмено-французского сотрудничества
|3 500 572 драма «SOS-Детским деревням»
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Глава комиссии НС рассказал членам делегации Венского международного института мира о ситуации в регионе
|Вражеские силы обстреляли армянские позиции в районе села Кут
|Бывший советник госминистра Арцаха не претендует на должность президента Республики
|Программа преподавания региональных языков в школах Армении продолжится в этом учебном году на волонтерских началах - МОНКС
|Snoop Dogg: Я думаю о вас и посылаю любовь всему армянскому народу в Армении, Арцахе и во всем мире
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|Граждане пытались <купить> водительские права. Чем это обернулось
|Азербайджан проводит политику геноцида против армянского населения Нагорного Карабаха - посол РА в ФРГ
|В дипломатическом корпусе Армении произведен ряд перестановок
|Армен Ашотян: мое заключение - ничто по сравнению с гуманитарной катастрофой, развернувшейся в Арцахе
|Граждане ИРИ в Ереване попали в ловушку "визовых" мошенников
|Ереван не ставит вопроса о вступлении в НАТО, но готов развивать с Альянсом сотрудничество - МИД РА
|Единственный шанс Армении избежать транспортной блокады - полноправное участие в МТК Север-Юг - исследование фонда <Луйс>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Сейран Оганян: Сегодня нужна широкая консолидация оппозиции, которой нет
|В уголовно-исправительной системе Армении выявлены серьезные нарушения, возбуждено уголовное дело
|В Армении смертная казнь будет отменена при любых обстоятельствах
|Глава Еврокомитета по развитию НАТО призвал Джо Байдена защитить Армению
|Баку пока не ответил на новые предложения Еревана относительно мирного договора между Арменией и Азербайджаном - вице-премьер
|МО Армении дважды в течение дня выступило с опровержением вражеской дезинформации
|Самострои на территории Детского парка имени Кирова в Ереване были приватизированы с нарушением закона
|Дорожный департамент: В 2023 году компании, обслуживающие дороги Армении, были оштрафованы в общей сложности на 150 млн. драмов
|Является ли вопрос т.н. "Зангезурского коридора" частью мирных переговоров между Ереваном и Баку: комментарий Пашиняна
|Президент Ирана: важно решать проблемы региона посредством диалога и сотрудничества
|Для Еревана важна нормализация отношений с Анкарой: Пашинян
|Читать больше
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
|Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Читать больше
|Может, пришло время для общенациональной мобилизации? - Давид Ананян
|Д. Песков: из Армении Россия уходить не может
|Риск возобновления боевых действий между Арменией и Азербайджаном значительно увеличился - эксперт
|ЦИК Армении принял пять коробок с подписями граждан
|Генерал: Арцах сможет бороться и оставаться армянским только в одном случае
|Жители Еревана в основе своей индифферентны к выборам столичного Совета старейшин
|Правозащитник считает неслучайным запрет на въезд в Армению таким проармянским деятелям как Виктор Кривопусков и Константин Затулин
|Кандидат в мэры: правительство и парламентская оппозиция играют в политический пинг-понг
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Безнаказанность дает зеленый свет новым преступлениям: Замглавы МИД Армении отреагировал за заявление Алиева
|Госдеп: мир в регионе должен включать в себя защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха
|В Ереване состоялся форум Союза армян Украины
|Союз офицеров запаса СНБ: власть в Ереване надо брать
|Рябков: Россия в отличие от Запада ищет только устойчивую формулу урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Премьер-министр РА передал письмо президента Нагорного Карабаха председателю Европейского Совета