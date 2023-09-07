Четверг, 7 Сентября 2023 10:32

АрмИнфо. Вражеские силы продолжают обстреливать передовые позиции подразделений вооруженных сил Армении.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны РА, 7 сентября в районе 01:35 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из

стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Норабак в Гегаркуникской области РА.

Следует отметить, что Баку в свойственной для себя манере обстрелял армянские позиции сразу после распространения очередной дезинформации. <Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 6 сентября в районе 23:10 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, не соответствует действительности>, - говорится в сообщении оборонного ведомства РА.